Vittorio Feltri: "Cara Veronica Gentili ma sei ubriaca? Impara il latino"

Vittorio Feltri con un post pubblicato sul suo profilo Twitter critica Veronica Gentili che conduce Stasera Italia: "Cara Veronica Gentili ma sei ubriaca? Hai detto 'primum vivere, deinde philosophare', mentre si dice philosophari. Impara il latino, e dillo anche a Buttafuoco".

Esistono formulazioni alternative della frase: Primum manducare, deinde philosophari (prima mangiare, poi filosofare), o Primum panem, deinde philosophari (prima il pane, poi filosofare) e Primum bibere, deinde philosophari ("prima bere, poi filosofare")

Anche se la prima parte del proverbio cambia di forma, essendo le più comuni "panem, manducare, vivere", la seconda parte grammaticalmente non può cambiare: philosophari non può essere sostituito da philosophare, giacché l'infinitivo di forma passiva, in questo caso, ha un valore/significato attivo essendo "philosophor" un verbo deponente.

"Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral" di Brecht può essere assunta come una variante; Prima arriva il cibo, poi arriva la morale.

— Vittorio Feltri (@vfeltri) March 15, 2020