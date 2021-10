Wanda Nara-Icardi, una proposta indecente dietro al tradimento di lui

Wanda Nara-Icardi, l'attaccante argentino avrebbe tradito la moglie con China Suarez dopo che lei ha rifiutato una sua proposta indecente

La telenovela tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua a si arricchisce di nuovi retroscena. La coppia sembrava essersi definitivamente rotta qualche giorno fa, quando la showgirl ha pubblicato su Instagram una storia dove accusava il marito di aver distrutto un'altra famiglia per una relazione extraconiugale. Nel corso delle ore si è scoperto che la presunta fiamma dell'attaccante argentino sarebbe l'attrice e connazionale China Suarez. Icardi ha mandato un messaggio di riconciliazione su Instagram per la festa della mamma ma dopo poche ore Wanda Nara ha sembrato voler nuovamente ribadire la fine della storia con uno scatto senza anello nuziale.

Da dove nasce il tradimento di Icardi? Secondo quanto riporta la confessione di una fonte anonima a Mitre Live, la scelta del bomber del PSG di essere infedele alla moglie sarebbe arrivata dopo che lei ha rifiutato quella che si può definire una proposta indecente. "Qualche mese fa Mauro avrebbe proposto a Wanda di avere una relazione aperta perché si sentiva annegato. Non ha mai dubitato dell'amore che prova per lei ma glielo avrebbe proposto per poter vivere altre relazioni senza sensi di colpa. - riportano i media argentini - Wanda avrebbe rifiutato con convinzione la proposta del marito e da lì sarebbe scoppiata la crisi finita poi con un tradimento".