X-Factor 2021, vince Baltimora battendo all'ultimo Gianmaria

Baltimora vince l'edizione 2021 di X-Factor

È Baltimora a vincere X Factor 2021. Il giovane di Ancona, 20 anni, all'anagrafe Edoardo Spinsante, ha conquistato il pubblico da casa e si è aggiudicato la stagione battendo all'ultimo Gianmaria, dato per favorito fin dall'inizio. Con lui è stato un testa a testa andato avanti fino all'ultima nota, di fronte a 5.700 persone radunate al Forum di Assago.

Lacrime, emozioni, fiamme e colpi di scena hanno dettato il ritmo a questa finale dello show di Sky targato Fremantle, la prima con il pubblico in presenza nell'era post Covid. Racconta Federica Mochi per Adnkronos, che la serata parte in quarta con i Maneskin, che a quattro anni dal loro debutto a X Factor tornano a infiammare il pubblico sulle note di 'Beggin', 'I wanna be your slave, 'Mamma mia' e 'Zitti e buoni'.

E poi i Coldplay, super ospiti internazionali con le loro 'My Universe' e 'Higher Power'. Dopo una coreografia sulle note di 'Born Slippy' di Underworld lo show entra nel vivo con il presentatore Ludovico Tersigni che fa il punto: ''Questa è la finale di X Factor e loro sono i finalisti'' urla il chiamando sul palco Gianmaria, Baltimora, Bengala Fire e Fellow, e i loro quattro giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika che si dicono ''felici'' di questa finale.

La prima manche, quella dei duetti, vede i quattro finalisti affiancati ognuno dal proprio giudice. La seconda manche vede i tre rimasti in gara sfidarsi con il 'best of'. Partono i Bengala Fire, che infiammano il palco proponendo il mash-up tra 'Sunny Afternoon' dei The Kinks e 'Chelsea Dagger' dei The Fratellis, 'Making Plans for Nigel' degli Xtc e 'Girls & Boys' dei Blur, strappando più di un consenso.

E' poi il turno di Gianmaria, che riassume il suo percorso con un trittico d'eccezione: 'Rimmel' di Francesco De Gregori, 'Jenny è pazza' di Vasco Rossi e 'Io sto bene' dei Cccp. Per la sua performance i giudici non hanno dubbi: ''Si è presentato alle audizioni e non sapeva neanche dove fossero i confini del palco - dice Mika - adesso è incredibile, questo percorso è solo l'inizio di qualcosa di più lungo. Se farai un concerto tra sei mesi io ci sarò''.

Infine è Baltimora a esibirsi con il suo trio di brani: 'Un uomo che ti ama' di Lucio Battisti, 'Parole di burro' di Carmen Consoli e 'Turning Table' di Adele. ''Hai portato uno show bellissimo stasera'' ammette Emma. ''Felice e orgoglioso'' il suo giudice Hell Raton: ''Bravo, bravo bravo'' dice.

E tanto basta a convincere il pubblico da casa che decreta i vincitori della seconda manche: escono i Bengala Fire, la sfida ora è a due tra Gianmaria e Baltrimora. L'ultima manche, la finale, è dedicata ai brani originali dei due ancora in gara, che gli artisti hanno presentato nel corso di queste settimane: 'Altro' e 'Baltimora' per Baltimora, il primo a esibirsi, ''I Suicidi' e 'Senza Saliva' per Gianmaria. Il giudizio per lui è unanime: "Tu sei speciale, non è questione di canto o bellezza - dice Manuel Agnelli -. Tu fai cose speciali fuori di qua e non vedo l'ora di sentirti''. Il verdetto finale spetta però al pubblico, che incorona Baltimora.