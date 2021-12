X Factor2021, la semifinale: duetti per i 5 in gara, e si esibirà Agnelli

X Factor 2021, la semifinale il 2 dicembre: duetti per 5 artisti in gara e l'esibizione di Manuel Agnelli: il frontman degli Afterhours presenterà "La profondità degli abissi"

L'appuntamento per la semifinale di X Factor 2021 è per giovedì 2 dicembre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW con i 5 artisti Baltimora, Bengala Fire, Erio, Fellow e gIANMARIA. Per l'ambitissimo palco del Mediolanum Forum di Assago, dove si svolgerà la finalissima di #XF2021 giovedì 9, rimane un ultimo scoglio: nella puntata che sancirà i finalisti di questa edizione uno dei 5 dovrà abbandonare la gara.

Una sfida senza possibilità di appello per loro ma anche per i 4 giudici, col solo Manuel Agnelli che arriva alla penultima tappa con due concorrenti (la band dei Bengala Fire ed Erio), mentre per gli altri giudici c’è un rappresentante a testa (Baltimora per Hell Raton, Fellow per Mika e gIANMARIA per Emma). A scandire i tempi di questa serata, Ludovico Tersigni, padrone di casa di #XF2021.

La penultima tappa di questa avventura vedrà i cantanti impegnati in due manche di cover, di cui la prima sarà costituita da 5 straordinari duetti con grandi artisti:

· Baltimora avrà con sé sul palco del Teatro Repower Fulminacci, artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza, vincitore della Targa Tenco 2019 per la categoria Opera Prima e in gara tra i Campioni del Festival di Sanremo nel 2021 con il brano “Santa Marinella”; i due canteranno il brano “Resistenza” (estratto dall'album “La Vita Veramente” di Fulminacci);

· i Bengala Fire saranno accompagnati da Motta, cantautore, polistrumentista e compositore di colonne sonore, vincitore della Targa Tengo come miglior opera prima nel 2016 per “La Fine dei Vent’Anni” e come miglior disco in assoluto nel 2018 per il suo secondo lavoro “Vivere o morire”: eseguiranno il pezzo “Del Tempo Che Passa La Felicità”;

· con Erio ci sarà La Rappresentante di Lista con cui canterà “Amare”, brano che ha lasciato il segno all’ultimo Festival di Sanremo - certificato disco di Platino e per mesi ai vertici delle classifiche radiofoniche - del progetto nato nel 2011 dall’incontro tra la cantante Veronica Lucchesi e il polistrumentista Dario Mangiaracina;

· Fellow avrà al suo fianco Benjamin Clementine, uno degli artisti più avvincenti e unici degli ultimi tempi il cui primo disco “At Least For Now” nel Regno Unito è stato insignito del prestigioso Mercury Prize nel 2015, per cantare assieme “I Won’t Complain”;

· infine, gIANMARIA duetterà con Samuele Bersani - tra i più importanti cantautori italiani con una carriera costellata di riconoscimenti da parte di pubblico e critica, cinque volte vincitore della Targa Tenco, l’ultima delle quali nell’edizione di quest'anno come miglior disco in assoluto per il suo “Cinema Samuele” - sulle note di “Spaccacuore”.

A seguire - nella puntata di giovedì 2 dicembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW – i cinque artisti in gara nella semifinale di #XF2021 torneranno sul palco per esibirsi nella seconda manche di cover assegnate per loro dal proprio giudice. Baltimora canterà “Altrove”, uno dei pezzi manifesto e più riconoscibili di Morgan, riproponendolo a suo modo; i Bengala Fire proveranno a unire due epoche musicali creando un mash-up di due super hit rock: “Sunny Afternoon”, brano strepitoso dei The Kinks del 1967, e “Chelsea Dagger”, pezzo decisamente più contemporaneo (risale al 2006) dei The Fratellis; Erio proporrà il capolavoro “Street Spirit (Fade Out)” dei Radiohead, tratto dal loro disco del 1995 “The Bends”; Fellow porterà una energica versione di “Dog Days Are Over” di Florence + The Machine, secondo estratto dal loro applauditissimo album di debutto “Lungs”­; infine gIANMARIA, nel suo percorso nel cantautorato italiano, si metterà alla prova con l’immensa “Alexander Platz”, brano scritto da Franco Battiato e portato al successo da Milva.

Al termine di questa manche, i voti ricevuti nel corso dell’intera puntata andranno a stilare una classifica per la quale gli ultimi due andranno al ballottaggio: torneranno quindi davanti ai giudici che saranno chiamati a individuare l’eliminato del sesto Live Show.

