Yara, il film arriva in prima tv su Canale 5

"Yara", il film sull'omicidio Gambirasio per il quale Massimo Bossetti è stato condannato all'ergastolo arriva in prima tv su canale 5

Il film “Yara” diretto da Marco Tullio Giordana (I cento passi) e prodotto da Mediaset-TaoDue sarà visibile in prima tv prossimamente su Canale 5. Dopo le anteprime nelle sale cinematografiche e in streaming, il film che ricostruisce il caso Gambirasio arriva in televisione per il grande pubblico. “Yara” è un film Mediaset che ha avuto un grande successo internazionale: nel mese di novembre è stato il contenuto straniero più visto a livello globale tra gli abbonati al servizio streaming leader nel mondo. “Yara” sarà disponibile anche in modalità on demand su “Mediaset Infinity”.

