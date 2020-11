Zelig C-Lab debutta su Comedy Central tra cabaret e stand up

Lo diciamo chiaro e tondo, questo non è Zelig: è Zelig C-Lab. Da mercoledì 25 novembre alle 21.00 in prima tv assoluta vanno in onda su Comedy Central (canale Sky 128 e in streaming su NOW TV) dodici puntate che nascono dalla collaborazione fra Zelig, lo storico teatro milanese leader del cabaret, e Comedy Central, il canale che da sempre dà spazio al meglio della comicità italiana e internazionale, le nuove tendenze, i comici del futuro e i volti più popolari, e la standup comedy più irriverente.

Parole d’ordine per Comedy Central e Zelig C-Lab: mescolare tradizione e innovazione.

Zelig C-Lab non si ferma alla televisione, ma si amplifica su tutte le piattaforme digital e social di Comedy Central. Qui si potrà assaporare il meglio del cabaret in pillole, tutto ciò che avviene nel backstage del teatro di Zelig e contenuti originali, realizzati insieme al cast dello show, in esclusiva digital. La comicità e le risate, grazie al potere social, oltre ad invadere lo storico palcoscenico dello Zelig, raggiungeranno anche altre zone del locale, come il bar di Zelig. Proprio qui, infatti, nasce Bar-zellette: i migliori comici d’Italia si ritrovano al bar dello Zelig per una sfida all’ultima freddura. Un’arena di battaglia per barzellette cattive, colmi, e battute all’ultimissima risata. Per rimanere aggiornati sulle attività digital e social attive su tutte le piattaforme del canale basta utilizzare l'hashtag #ZeligClab. Inoltre, la prima puntata di Zelig C-Lab andrà in onda in simulcast con il canale sugli account Facebook e YouTube di Comedy Central.

Cos’è Zelig C-Lab? Un palcoscenico dove si respira aria di comicità spassosa e intelligente, spesso e volentieri graffiante. Un luogo di passaggio e di libera espressione dove il duo inimitabile, Davide Paniate e Federico Basso, accoglie a braccia aperte i comici del mondo del cabaret, monologhisti e stand up comedian. I talenti più svariati, proprio com’è nella tradizione di Comedy Central. A sorprendere, non soltanto personaggi di grande successo, ma anche i volti freschi dei comici emergenti.

Come si svolge lo show? Davide Paniate e Federico Basso fanno da guida nei diversi momenti dello show: esibizioni immerse in un contesto movimentato, esilarante, ricco di artisti comici musicali e dall’umorismo dirompente. Ma non solo, ci saranno i momenti social di Vincenzo Albano, alla scoperta di assurdi post e commenti social sulla puntata, e i collegamenti surreali con l’inviato speciale Silvio Cavallo.

A rendere la musica una delle protagoniste di questo universo comico sarà la resident band Stefano Signoroni & the MC band, composta dai musicisti Giacomo Ruggeri, Tommaso Ruggeri, Raffaele Trapasso e Stefano Signoroni, che avrà un ruolo fondamentale nelle gag comiche e accompagnerà musicalmente ogni momento saliente dello show.

Nel rispetto di tutte le norme di salute e sicurezza legate al Covid-19, il pubblico non verrà mai abbandonato a sé stesso e parteciperà attivamente allo spettacolo. Un piccolo spoiler? Durante il momento LA LA SONG due concorrenti del cast dovranno indovinare le più disparate canzoni intonate soltanto a voce proprio dal pubblico in sala. Ma ci saranno tanti altri giochi interattivi, proprio perché “mettersi in gioco” è una delle regole di Zelig C-Lab.

Il cast fisso del programma – registrato presso lo storico Zelig Cabaret di Milano – sarà composto, in ordine alfabetico, da Vincenzo Albano, Max Angioni, Ippolita Baldini, Chiara Boi in arte Chibo, Silvio Cavallo, Vincenzo Comunale, Michele Cosentino, Luca Cupani, Giovanni D’Angella, Marco Della Noce, Andrea Di Marco, Paolo Labati, Cinzia Marseglia, Elia Morra, Max Pieriboni e Daniele Raco.

Gli ospiti della prima puntata – in onda mercoledì 25 novembre alle 21.00 – sono Antonio Ornano e Gabriele Pellegrini in arte Dado. Nelle puntate successive tra gli ospiti figurano anche: Giancarlo Calabretta noto come Kalabrugovic, Leonardo Manera, Paolo Migone, Marta e Gianluca, Peppe Iodice e Enzo Paci.

Alcuni degli stand up comedian pronti a dare il meglio sul palco saranno Chiara Becchimanzi, Ivano Bisi, Davide Calgaro, Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, David Shushan, Edoardo Zaggia e Salvatore Zappìa.