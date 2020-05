5g: Gran Bretagna propone alleanza di 10 paesi contro la dipendenza dalla Cina

5G: Londra promuove alleanza per l'indipendenza dalla Cina

Il Regno Unito avrebbe proposto di formare un’alleanza di "10 Paesi democratici" per ridurre la loro dipendenza dalla Cina e dalle sue forniture per la tecnologia 5G. Lo riporta il Times di Londra, senza citare fonti. Secondo la testata inglese, il governo britannico ha approcciato Washington con l’idea di un gruppo di Paesi democratici battezzato ‘D 10’ e comprendente i membri del G7 (Usa, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia e Regno Unito) più Australia, Corea del Sud e India.

5G: investimenti nelle società tecnologiche con sede negli Stati membri

Una delle idee sul tavolo è che i "D 10" convoglino investimenti nelle società tecnologiche con sede tra gli Stati membri: al momento, Nokia e Ericsson sono gli unici fornitori europei di infrastrutture per il 5G, ma gli esperti sostengono che non sono in grado di competere, in termini di costi e rapidità del servizio, con la cinese Huawei.