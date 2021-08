Afghanistan, spari in aeroporto. Le madri lanciano i figli dal filo spinato

All'aeroporto di Kabul l'emergenza non si ferma. Donne e bambini feriti ai posti di blocco in prossimità delle partenze dai talebani per evitare loro di raggungerle. Oggi l'esodo dalla capitale continua. Gli Usa hanno evacuato circa 6 mila persone. Intanto nelle ultime ore si è appreso del resoconto di un ufficiale dei paracadutisti a Skynews che parla di madri afghane a un checkpoint talebano che cercano di mettere in salvo i propri figli, lanciandoli oltre il filo spinato nelle mani dei militari britannici. "Alcuni bimbi sono rimasti impigliati" ha raccontato l'ufficiale, "è stato orribile". "Alla fine della notte non c'era uno dei miei colleghi che non stesse piangendo" continua.

Throngs of people make it impossible to get to the gates of #kabulairport. pic.twitter.com/DRp42KkPSQ — Matt Zeller (@mattczeller) August 19, 2021