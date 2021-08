Afghanistan, Biden: evacuate 13mila persone grazie agli Usa

Afghanistan, Biden: "Vi riporteremo a casa anche se ci sono rischi" - "Faremo tutto il possibile per concludere un'evacuazione sicura per tutti gli americani che lo vorranno e gli alleati afgani che potrebbero essere bersaglio per la loro associazione con gli Stati Uniti", ha detto il presidente americano Joe Biden. "Vi riporteremo a casa non ci saranno errori, questa evacuazione è pericolosa, ci sono rischi, ma mobiliterò tutte le le risorse necessarie". Dmo 20210820T195958ZAfghanistan, Biden: dal 14 agosto evacuati grazie a Usa 13mila.

Afghanistan, Biden: dal 14 agosto evacuati grazie a Usa 13mila - "Si tratta di una delle evacuazioni aeree più complesse della storia", ha detto il presidente americano Joe Biden in conferenza stampa sull'Afghanistan aggiungendo che dal 14 agosto "13mila persone sono state evacuate grazie al lavoro degli Stati uniti" che hanno 6.000 persone sul campo a lavoro. Ci sono anche giornalisti, donne e bambini tra le categorie ritenute in pericolo oltre ai collaboratori.

Afghanistan, Biden: contatto costante con talebani per sicurezza - "Siamo in costante contatto con i talebani per garantire un pasaggio sicuro. Abbiamo detto chiaramente che per qualsiasi attacco alle nostre forze o il turbamento alle operazioni in aeroporto ci sarà una risposta rapida anche rispetto a qualsiasi minaccia teroristica", lo ha detto il presidente americano Joe Biden.