Afghanistan, portavoce talebano: "Donne nel governo? Loro compito è partorire"

Un portavoce dei talebani conferma la linea dura del nuovo governo. Le donne - ha spiegato - "non è necessario" che facciano le ministre. Intervistato dall'emittente Tolo News ha affermato: "Una donna non può essere ministro, il suo compito è fare figli". Alla domanda del giornalista su quale sia la ragione per cui non sono le donne a rappresentare la società, il portavoce talebano risponde spiegando che "le quattro donne che stanno protestando non sono rappresentative di tutte le afgane". "Le donne afgane sono quelle che partoriscono per il popolo afgano. E vanno educate in base all'etica islamica". Guidare un ministero, prosegue, sarebbe come ''dare alla donna un peso che non è in grado di reggere''.