Africa, ok alle missioni militari. Italiani al fianco dei francesi nel Sahel

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto missioni. Nel decreto, a quanto si apprende, anche la missione europea Irini, per attuare l'embargo e bloccare l'ingresso delle armi in Libia. Proprio questo pomeriggio il ministro Di Maio ha sentito telefonicamente il segretario di Stato Mike Pompeo. Al centro del colloquio anche il dossier libico. Tra le altre missioni anche quella di assistenza medica in Sahel.

I militari italiani saranno impegnati in una doppia task force internazionale in Niger e nel Golfo di Guinea, spiega La Stampa. Pronti elicotteri, soldati e una nave per agire al fianco dei francesi, tradizionalmente molto impegnati nella regione. L'area che val Mali al Ciad al Burkina Faso fino al Niger, è teatro di continui scontri tra formazioni islamiste e forze lealiste.