Opera di Bansky battuta all' asta per 170 mila euro

L'opera si chiama'Bird with Grenade' ed è un dipinto del misterioso stret artist inglese Banksy che raffigura un uccello con appesa al becco una bomba a mano. E' stato battuto per 170.000 euro a un asta di Hessnik's a Zwolle ieri in Olanda. L'opera d'arte, creata nel 2002, è andata a un collezionista olandese e, secondo quanto ha riferito la casa d'aste, proveniva dalla collezione privata di Jamie Wood, figlio del leggendario chitarrista dei Rolling Stones, Ron Wood.