Anonymous diffonde i piani della Russia: "Invasione approvata il 18 gennaio"

Il collettivo di hacker Anonymous ha rivelato al mondo il piano premeditato del Cremlino. Con tanto di foto, Anonymous ha pubblicato sul proprio profilo Twitter, le mappe dell’invasione dell’Ucraina ad opera della Russia, un progetto pronto da tempo.

I documenti, la cui veridicità è ancora da verificare, sarebbero di proprietà delle forze armate russe. Secondo Michael Horowitz, analista della sicurezza presso il Beck Institute, società di consulenza geopolitica e di sicurezza con sede in Medio Oriente, si tratta di rivelazioni ufficiali e autentiche. Il piano militare diffuso da Anonymous sarebbe stato recuperato dal ministero della Difesa ucraino, dopo il disarmo di alcune truppe russe sul proprio territorio.

Sulla prima pagina del piano della Federazione russa si legge, scritto in cirillico, "Flotta del Mar Nero". I documenti riportano anche le date della programmata invasione: "Il 18 gennaio è stato approvato un documento trapelato dalle truppe russe che mostrava il piano di guerra contro l'Ucraina e le mosse iniziali per conquistare il Paese dal 20 febbraio al 06 marzo".



Gli hacker di Anonymous si sono schierati con l’Ucraina e proseguono con una seire di iniziative atte a danneggiare il presidente russo Vladimir Putin. "I tuoi segreti potrebbero non essere più al sicuro e molte infrastrutture del tuo governo potrebbero essere compromesse", così Anonymous si era rivolto direttamente a Putin allo scoppio della guerra.



