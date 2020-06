Atlanta, due poliziotti uccidono un giovane afroamericano di 27 anni

Nemmeno terminate le proteste per la morte di George Floyd ed ecco un nuovo caso che sicuramente farà rumore. Un giovane afroamericano, Rayshard Brooks di 27 anni, è stato ucciso dalla polizia con tre colpi di pistola alla schiena.

Il tutto è accaduto ad Atlanta in Georgia.La meccanica dell’incidente sembra essere abbastanza semplice dalle prime indicazioni. Una pattuglia era in azione per arrestare un giovane di colore che dormiva nel mezzo di un parcheggio di Wendy non lontano dalla Interstatale 75/85. Sembra che il giovane abbia reagito rubando il taser paralizzante di un agente e dandosi alla fuga.

In risposta gli agenti lo avrebbero fermato con tre colpi alla schiena. Il condizionale è d’obbligo in quanto questa azione sembrerebbe essere presente in un video girato da una persona ferma nel parcheggio, ma occorre vedere anche il video registrato dalle telecamere di Wendy che è in mano alla polizia.

Il dopo è soggetto ad investigazione da parte del Georgia Bureau of Investigation. Due le versioni la prima che il ferito sia stato portato d’urgenza in ospedale dove poi è deceduto. La seconda che sia stato lasciato agonizzante fino a quando non c’era più nulla da fare.

In attesa dei risultati dell’investigazione il Capo della Polizia di Atlanta, Erika Shield ha dato ieri le dimissioni mentre cominciavano le prime manifestazioni di piazza.

Nel frattempo il Sindaco della città Keisha Lance Bottoms ha criticato l’operato dei poliziotti 'esiste una netta distinzione tra ciò che puoi fare e ciò che dovresti fare, e non credo che ci fossero motivi per usare questo tipo di forza ‘mortale’.

E adesso si aspettano nuove proteste.