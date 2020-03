Afghanistan: attacco a Kabul, almeno 27 i morti e 18 i feriti

AFGHANISTAN: SPARI CONTRO CERIMONIA A KABUL, IN SALVO PREMIER ED EX PRESIDENTE, ALMENO 27 MORTI

E' di almeno 27 morti il bilancio dell'attacco che stamani ha riportato il terrore nella capitale afghana Kabul. Lo ha confermato il portavoce ministero degli Interni, Nusrat Rahimi, come riporta Tolo Tv. Almeno 29 persone sarebbero rimaste ferite nell'attacco che ha preso di mira una cerimonia in ricordo di un leader politico hazara a cui stavano partecipando anche diversi esponenti politici.

I Talebani dell'Afghanistan negano ogni responsabilità per l'attacco armato a Kabul, dove è finita nel mirino una cerimonia in ricordo di un leader politico hazara a cui stavano partecipando anche diversi esponenti politici. Come riporta l'afghana Tolo Tv, è stato il portavoce del movimento, Zabihullah Mujahid, a respingere ogni accusa di coinvolgimento dei Talebani nell'attacco a pochi giorni dall'accordo con gli Stati Uniti che dovrebbe mettere fine a quasi 19 anni di guerra.

AFGHANISTAN: SPARI CONTRO CERIMONIA A KABUL, IN SALVO PREMIER ED EX PRESIDENTE

Torna il terrore a Kabul. Uomini armati hanno attaccato stamani una cerimonia in ricordo di un leader politico di etnia hazara a cui partecipava tra gli altri il 'chief executive officer' del governo di Kabul, Abdullah Abdullah. Secondo un giornalista di Tolo Tv, Abdullah ha subito abbandonato l'area. Un portavoce ha poi confermato che sta bene ed è rientrato nella sua residenza. Era presenti alla cerimonia nella zona di Dasth-e-Barchi anche il capo dell'Alto consiglio di pace, Mohammad Karim Khalili, e l'ex presidente Hamid Karzai. Secondo fonti del ministero degli Interni, sono entrambi in salvo.

Stando a Tolo Tv, l'attacco è iniziato con colpi d'arma da fuoco esplosi da un edificio in costruzione nei pressi del luogo in cui era in corso la cerimonia in ricordo di Abdul Ali Mazari, sequestrato e ucciso dai Talebani nel 1995. Subito dopo è iniziata una sparatoria. Ci sarebbero alcuni feriti.