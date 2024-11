Guerra, attacco con droni dall'Ucraina contro Mosca. La Russia ha chiuso diversi aeroporti

"Gli specialisti dei servizi di emergenza stanno lavorando sulle scene dell'incidente", ha detto il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin



Una ventina di droni sono stati lanciati dall'Ucraina verso Mosca e almeno 17 sono stati abbattuti alla periferia della capitale, tra i distretti di Ramenskoye e Domodedovo. "I sistemi di difesa aerea del Ministero della Difesa russo stanno continuando il loro lavoro. Altri cinque droni sono stati abbattuti nei distretti urbani di Ramenskoye e Domodedovo. Gli specialisti dei servizi di emergenza stanno lavorando sulle scene dell'incidente", ha detto il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin dopo aver annunciato che la contraerea aveva respinto un attacco di 12 droni sempre nei distretti di Ramenskoye, Domodedovo e a Kolomna.

Il distretto di Ramenskoye, a circa 45 km a sud-est del Cremlino, e' stato preso di mira l'ultima volta a settembre nel piu' grande attacco ucraino alla capitale russa. Allora la difesa aerea russe distrusse 20 droni. Rosaviatsia, l'agenzia federale russa per il trasporto aereo, scrive su Telegram che "per garantire la sicurezza dei voli degli aerei civili, sono state introdotte restrizioni temporanee all'operativita' degli aeroporti di Domodedovo e Zhukovo".

Chiuso anche l'aeroporto Sheremetyevo di Mosca per garantire la sicurezza dei voli civili, ha riferito Rosaviatsiya sul suo canale Telegram. "Per garantire la sicurezza dei voli degli aerei civili, dalle 9:45 ora di Mosca del 10 novembre sono state introdotte restrizioni temporanee anche sul funzionamento dell'aeroporto di Sheremetyevo. Dall'aeroporto temporaneamente non partono ne' arrivano voli", si legge nel messaggio.



Leggi anche/ La guerra deve finire, a costo di tenere l'Ucraina fuori dalla Nato. Ma Trump non dia l'Europa in pasto a Putin - Affaritaliani.it