Guerra/ Attacco russo su tutta l'Ucraina: 3 morti. Black out a Kiev, colpiti anche impianti energetici

Guerra Ucraina, attacco a Kiev: morti e feriti

Nuovo attacco russo in Ucraina: bombe e radi aerei hanno colpito la capitale Kiev e diverse regioni del Paese, provocando tre morti. Il presidente Zelensky ha annunciato che le forze di Kiev "sono avanzate da uno a tre chilometri in alcune aree dell'Oblast' di Kursk in Russia, conquistando altri due insediamenti nella regione". Intanto, Papa Francesco lancia un appello: "Non sia abolita direttamente o indirettamente nessuna chiesa cristiana in Ucraina. Le chiese non si toccano!". Un riferimento diretto alla decisione del Parlamento ucraino, che martedì ha approvato un disegno di legge che vieta le attività dei gruppi religiosi legati alla Chiesa ortodossa russa.

Zelensky: avanziamo da 1 a 3 chilometri a Kursk

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che le forze di Kiev hanno compiuto piccole avanzate nella regione russa di Kursk, più di due settimane dopo aver lanciato la loro incursione a sorpresa. "Ho appena parlato con il comandante in capo Oleksandr Syrsky e c'è un'avanzata delle nostre truppe nella regione di Kursk. Da uno a tre chilometri. Altri due insediamenti sono stati presi sotto controllo", ha detto

Zelensky nel suo discorso serale, aggiungendo che "sono in corso azioni attive in un altro insediamento". Mosca, testato con successo dispositivo anti-droni Le unità d'assalto russe hanno testato con successo in Ucraina un nuovo sistema per proteggere i soldati dai droni nemici. Lo ha riferito alla Tass la holding Ruselectronics, che produce il dispositivo "Chistulya-P", giunto alla terza versione.

"I test militari sperimentali - hanno detto i produttori - sono effettuati nell'area del distretto militare settentrionale da parte di unità speciali. Le caratteristiche tattiche e tecniche del prodotto sono state confermate. Il lavoro delle unita' d'assalto è stato assicurato e la minaccia dei droni nemici è stata significativamente ridotta". Ucraina, esplosioni udite a Kiev Esplosioni sono state udite questa mattina a Kiev, riporta Ukrainska Pravda.

Il capo dell'Amministrazione regionale della capitale ucraina, Sergii Popko, ha affermato su Telegram che "l'allerta aerea continua", aggiungendo che "nella regione, in prossimità di Kiev, e' operativa la difesa aerea". L'alto funzionario ha invitato la popolazione a restare nei rifugi antiaerei.

Ucraina, raid aerei russi in diverse regioni: almeno 3 morti

Almeno tre persone sono morte nelle ultime ore in Ucraina in seguito a un massiccio attacco russo: lo riportano funzionari locali, che parlano di raid aerei in diverse regioni del Paese. Intanto, sono state almeno sette le esplosioni udite questa mattina nei cieli di Kiev, hanno indicato i giornalisti dell'agenzia di stampa Afp. Nella capitale è stato introdotto il black out di emergenza che ha causato ritardi e fermi dei treni, come riporta Rbc-Ukraine. Quattro stazione della metropolitana di Kiev sono state trasformate in rifugi. Kiev, 15 regioni colpite dai massicci attacchi russi Sono 15 le regioni ucraine "colpite da massicci attacchi russi". Lo afferma il primo ministro ucraino Denys Shmyhal

Attacco russo in Ucraina, attivate le difese aeree di Polonia e Nato

Le difese aeree della Polonia e della Nato sono state attivate nella parte sud-orientale della Polonia a seguito del massiccio attacco russo con droni e missili contro l'Ucraina. Lo riferisce il comando operativo dell'esercito polacco. "Attenzione, nella parte sud-orientale del Paese potrebbe esserci un aumento del livello di rumore legato all'inizio di operazioni nel nostro spazio aereo da parte di aerei polacchi e alleati", ha fatto sapere l'eserdcito polacco. "Fin dalle prime ore del mattino è stata osservata un'intesa attività dell'aviazione a lungo raggio della Federazione russa, legata ad attacchi effettuati su obiettivi situati, tra l'altro, nel territorio occidentale dell'Ucraina", riferisce il comando operativo delle forze armate, comunicando che "sono state avviate tutte le procedure necessarie per garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco e il Comando operativo sta monitorando costantemente la situazione".