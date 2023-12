Attentato Parigi: urla Allah Akbar e accoltella i passanti. Era già condannato

Nuovo attentato a Parigi, un morto e due feriti. L'aggressore era già noto per islamismo radicale ed era stato condannato

Sabato sera a Parigi Armand R., un francese di 26 anni di origine iraniana, ha ucciso un turista tedesco-filippino nel 15esimo arrondissent. Ci sono anche due feriti, tra cui un inglese di 66 anni. Secondo 'Le Parisien', l'uomo arrestato è nato in Francia ed è di nazionalità francese. Era schedato con la 'S' per islamismo radicale, e avrebbe detto alle forze dell'ordine che non sopportava «che gli arabi fossero uccisi nel mondo» e voleva morire da martire.

L'uomo, nato nel 1997 e di origine iraniana, è noto alla giustizia anche per soffrire di disturbi psichiatrici. Di più. L'aggressore era già stato condannato nel 2016 perchè voleva fare un altro attacco. Lo afferma il ministro dell'Interno francese, Gerard Darmanin.

La vittima dell'aggressione - scrive 'Le Parisien' - è stata trovata in arresto cardiorespiratorio sul ponte Bir-Hakeim, tra il 15* e il 16* arrondissement di Parigi, poco prima delle 22, ha riferito una fonte della polizia. È morta per una ferita da coltello alla schiena e alla spalla. Tra Avenue du President e Avenue Kennedy, una seconda vittima è stata ferita con un martello. È stata trovata con una ferita alla testa ed è stata curata dai vigili del fuoco. Secondo una fonte della polizia, la seconda vittima stava camminando con la moglie e il figlio quando l'aggressore gli è arrivato alle spalle e lo ha colpito.

Il colpevole è stato arrestato dalla polizia, indica il ministro dell'Interno Gérald Darmanin. Durante il suo arresto, ha minacciato la polizia con un martello e ha gridato “Allah Akbar”. La polizia ha poi utilizzato due volte una pistola a impulsi elettrici per immobilizzare l'aggressore, arrestato in Avenue du Parc de Passy.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha espresso le proprie "condoglianze" ai parenti del cittadino tedesco ucciso nell'attacco terroristico a Parigi." Mando le mie condoglianze alla famiglia e agli amici del cittadino tedesco morto questa sera nell'attacco terroristico a Parigi e il mio pensiero va alle persone attualmente ferite e curate", ha scritto Macron su 'X'.