Attentato a New Orleans; uomo si lancia con l'auto sulla folla poi spara. 10 morti e 35 feriti

New Orleans è stata colpita da un terribile attentato terroristico compiuto da un uomo che prima a bordo del suo suv si è lanciato a tutta velocità tra la folla di turisti che affollavano la centralissima e famosissima Burbon Street poi, una volta sceso dall'auto, ha cominciato a sparare all'impazzata.

La Polizia accorsa immediatamente ha aperto il fuoco contro l'attentatore che però è riuscito a fuggire. La caccia all'uomo è ancora in corso. Nella zona dell'attentato è stato anche ritrovato un ordigno esplosivo rudimentale ma comunque pericoloso.





L'attentato è avvenuto verso le 3.15 della notte. Al momento il bilancio racconta di 10 morti e 35 feriti. Non ci sono notizie certe sull'attentatore anche se voci raccolte sul posto raccontano di un uomo di origine africana.

La Polizia ha chiesto a tutti i cittadini di allontanarsi dalla zona dell'attentato e di restare in casa. Il ritrovamento infatti di un ordigno esplosivo fa pensare ad un piano più complesso e si cercano altre bombe.

Il sindaco della città ha parlato poco fa di un atto di "terrorismo" mentre l'Fbi su questo si sta dimostrando più cauta.

Le 30 persone rimaste ferite sono state trasportate in cinque ospedali: lo riferisce l'agenzia ufficiale di preparazione alle catastrofi della città, Nola Ready. Si tratta degli ospedali University Medical Center, Touro Hospital, East Jefferson General Hospital, Ochsner Medical Center Jefferson Campus e Ochsner Baptist Campus.

La strage è avvenuta nel popolare quartiere francese della città, la storica Bourbon Street che è una zona ricca di locali e ristoranti presi d'assalto come ovvio per la notte di Capodanno. L'attacco è avvenuto inoltre poche ore prima del Sugar Bowl, una delle partite più note del campionato universitario di football americano. Circostanze per le quali - riferiscono i media americani - era stata rafforzata la sicurezza con il dispiegamento di tutti gli agenti disponibili.

AGGIORNAMENTI

ore 15.36 - Gli ordigni esplosivi sono stati trovati nel pick up del terrorista

ore 15.20 - L'Fbi ha dichiarato che si è trattato di un "atto di terrorismo".

ore 14.40 - Secondo i media Usa l'attentatore è stato individuato ed ucciso durante il conflitto a fuoco sul luogo della strage.