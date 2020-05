Austria, Strache: "Caduto per complotto, io e Salvini vinceremo le elezioni"

"Salvini? Un mio grande alleato. Io e lui rivinceremo le elezioni, la crisi del Covid ci dà ragione". Lo ha dichiarato in un'intervista a La Stampa l'ex vice cancelliere austriaco Heinz-Christian Strache, che sul debito italiano afferma: "io preferisco qualche miliardo di euro di debiti a milioni di disoccupati".

Heinz-Christian Strache: "Io e Salvini rivinceremo le elezioni, la crisi coronavirus ci dà ragione"

Dopo la presentazione del suo nuovo partito liberale, 'Team Hc Strache-Allianz fur Österreich', Strache afferma che "il mio programma nazionalista è più che mai attuale, soprattutto ora che le Costituzioni e il principio dello Stato di diritto vengono messi a repentaglio in Europa". E sul video che lo ha incastrato, in cui lo si vede promettere appalti pubblici a una donna che si finge nipote di un oligarca russo, Strache ammette di essersi "lasciato convincere da idee illegali. Non ero me stesso. Si deve supporre che chi mi ha messo in trappola non abbia lasciato nulla al caso".

Quindi attacca l'ex alleato, il cancelliere Sebastian Kurz, dicendo di non essere "mai stato un freddo politico di potere come lui. Ma senza di me, non sarebbe stato cancelliere. Abbiamo fissato noi i paletti della politica austriaca dal 2008, a cominciare dalla linea dura sui migranti, poi Kurz ha messo il timbro. Il mio ex partito è una nave senza vele. Io sono l'originale! Rappresento la politica del popolo sovrano, che ha a cuore la libertà. Vi sembrano libertà le App che controllano i cellulari, le vaccinazioni forzate che vogliono questi governi? Tutto ciò rimarrà dopo il coronavirus, è ai margini del modello democratico".

E nell'emergenza Covid-19 "lo Stato nazionale si è dimostrato indispensabile, e lo sarà di più con l'avvento della crisi economica" - spiega - "L'Ue ha fallito, anche in Italia il sentimento anti-Unione è vicino al 50%, record storico. La destra non è indebolita ovunque, sta guadagnando popolarità nell' Est Europa, anche il governo britannico continua ad avere alti indici di gradimento. Durante la crisi, la gente si è stretta intorno al governo, ma questa solidarietà a un certo punto cala. Anche Churchill perse le elezioni dopo la guerra".

Descrivendo la sua idea di destra, Strache parla di "sovranità dell''individuo", ritenendo che "si vive meglio in uno Stato culturalmente omogeneo, piuttosto che nella mania della diversità e delle fantasie multiculturali. Il problema dei moderni partiti di sinistra è che per loro la propria nazione arriva solo alla fine. Per loro, la povertà in Afghanistan è una preoccupazione maggiore di quella della patria. Il divario sociale continuerà ad ampliarsi, l'integrazione dei migranti continuerà a diminuire e i partiti tradizionali non potranno pensare ad altro che ad un'insignificante accozzaglia di lotta di classe e multiculturalismo".

Strache: "Salvini? Lo apprezzo come uomo politico"

Di Salvini, dice di apprezzarlo "come uomo politico. Dà un importante contributo democratico al''Europa sociale della patria e alla sovranità dei popoli e dei cittadini europei. Siamo stati entrambi garanti dello stop all'immigrazione clandestina e di un'ulteriore islamizzazione dell'Europa. Questo non ha fatto piacere ai circoli potenti in Europa. Un complotto ha fatto cadere me. Anche Salvini è stato tolto dal governo con un cambio al volo ed è stato impedito un nuovo voto. La sua ora arriverà alle prossime elezioni, anche la mia".