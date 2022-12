Austria, una valanga travolge 10 persone. Otto ritrovate vive, due disperse

Austria, corsa contro il tempo per salvare due vite. Valanga a 2700 metri

Un Natale drammatico per dieci escursionisti in Austria ed è una corsa contro il tempo per cercare le due persone che ancora mancano all'appello. Una valanga li ha travolti a 2700 metri. E' successo a Lech, nella regione occidentale del Vorarlberg. "Otto sono state recuperate dai soccorsi ma altre due risultano disperse", ha riferito la polizia. Sono in corso le ricerche da parte di unità cinofile ed elicotteri. La valanga è iniziata intorno alle 15 nell'area del Trittkopf, a 2.700 metri di altitudine, nel comprensorio sciistico di Lech e Zurs, nella regione di Vorarlberg. Le autorità avevano avvertito di un alto rischio di valanghe nell'area durante il fine settimana.

Circa duecento persone stanno partecipando alle ricerche degli scomparsi, con l'aiuto di elicotteri e cani. Negli ultimi anni, le valanghe in Austria hanno ucciso in media circa 20 persone all'anno. "È molto positivo che finora non siano pervenute denunce di persone scomparse", hanno sottolineato le autorità austriache. Questo perché non è certo il numero degli sciatori che si trovano sotto la neve e l’assenza di denunce fa pensare che il numero dei coinvolti sia tra nove e dieci. Tutte le strutture ricettive della zona dell’Arlberg e Klostertal sono state informate per segnalare eventuali dispersi.