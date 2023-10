Bambino di 6 anni ucciso con 27 coltellate. Il killer 71enne: "Sei musulmano"

Bambino ucciso brutalmente, ferita anche la madre. Preso il killer, motivi di odio

Un bambino di appena sei anni è stato brutalmente ucciso con ben 27 coltellate semplicemente perché era un musulmano. Il terribile episodio è avvenuto negli Usa e gli inquirenti lo collegano alla guerra scoppiata in Medio Oriente. L'uomo che lo ha massacrato, un 71enne, è stato arrestato e incriminato di omicidio e crimine d'odio a Plainfield, Illinois, circa 60 km da Chicago. Anche la madre del piccolo, una donna di 32anni è rimasta gravemente ferita. L'omicida ha agito perché i due erano musulmani e sullo sfondo del conflitto tra Israele e Hamas. Lo riferisce l'ufficio dello sceriffo. In manette è finito Joseph M Czuba, proprietario dell'alloggio dove abitavano le vittime.

Le autorità non hanno diffuso i loro nomi ma il consiglio per le relazioni islamico-americane di Chicago afferma che sono palestinesi-americani. Questi ultimi hanno anche diffuso le generalità delle vittime: Wadea Al-Fayoume e della madre Hanaan Shahin. "Gli investigatori sono stati in grado di determinare che entrambe le vittime di questo brutale attacco erano state prese di mira dal sospettato a causa del loro essere musulmani e del conflitto in corso in Medio Oriente che coinvolge Hamas e gli israeliani", ha riferito l'ufficio dello sceriffo della contea di Will.