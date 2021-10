Bergoglio benedice l'abortista Biden. Cattolici americani in rivolta

Il silenzio della Nunziatura apostolica negli Stati Uniti, quello dell'ambasciata della Santa Sede a Washington e, soprattutto, della Conferenza episcopale americana: le reazioni a caldo al commento di Papa Francesco, che si è espresso a favore della comunione al presidente Joe Biden, in realtà non ci sono state. Le richieste dei media sono state respinte cordialmente ma in modo fermo. Negli Usa i vescovi discutono da mesi l'ipotesi di negare la comunione al primo presidente cattolico dai tempi di John F. Kennedy, a causa della sua posizione a favore dell'aborto. Dal 15 al 18 novembre, a Baltimora, verra' decisa la posizione da tenere nei confronti del presidente americano. Gia' nel 2019, in South Carolina per la campagna elettorale delle primarie democratiche, Biden si era visto negare da un prete la comunione. Ma sui siti ultraconservatori, le reazioni irritate non si sono fatte attendere.

I conservatori cattolici Usa: "Papa Francesco senza statura morale"

Su The Pillar, i lettori attaccano il Papa: "Se ha davvero detto questo - scrive Scott Bailey - allora il Papa non ha la statura morale per il suo compito. Dio ci dia un Papa la cui principale preoccupazione e' la salvezza delle anime". "Il Papa - commenta Chris Markman - avrebbe dovuto fare un comunicato. Questo e' uno scandalo". Il riferimento e' al fatto che e' stato Biden a rivelare la posizione del Pontefice riguardo il sacramento. L'account Twitter della Fox e' stato inondato di messaggi di protesta. "Se la comunione viene data a Joe - scrive @UnCavMyDinamo - allora va data a tutti". Critico anche il Fetzer Institute, fondazione cattolica. "In ogni messa - scrive su Twitter - il focus e' sul vietare la comunione a ogni personaggio pubblico che e' a favore dell'aborto, perche' per la Chiesa e' un peccato". The National Catholic Register ha rilanciato le parole dell'arcivescovo del Colorado, Samuel Aquila, che il 21 ottobre aveva ricordato l'importanza di "onorare un sacramento rispettando le regole di Dio". Duro il commento di Liz Wheeler, una podcaster molto seguita dai conservatori. "Come cattolica sono disgustata da cio' che Papa Francesco ha detto a Biden. se e' vero - ha scritto su Twitter ai suoi oltre 500 mila follower - Biden commette peccato mortale volontariamente sostenendo l'aborto. Non puoi respingere Cristo e accogliere Cristo. Si vergognino entrambi".