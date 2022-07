Biden è di nuovo positivo al Covid. Nancy Pelosi verso Taiwan ira della Cina

Biden di nuovo positivo al Covid

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è risultato nuovamente positivo al Covid dopo alcuni giorni dalla guarigione. E' quanto fa sapere il suo medico alla Casa Bianca, Kevin O' Connor, precisando che continua a stare bene e che gli saranno somministrate cure. "Sapendo della possibile possibilità "di ritorno" osservata in una piccola percentuale di pazienti Covid trattati con Paxlovid", si legge nella lettera, il presidente Biden è stato sottoposto a test continui anche dopo che martedì scorso era guarito.

"Dopo essere risultato negativo martedì sera, mercoledì mattina, giovedì mattina e venerdì mattina - prosegue la nota del medico - il presidente è risultato di nuovo positivo a un test antigenico sabato mattina". Biden, prosegue la nota, "non ha avuto un ritorno dei sintomi e continua a stare bene: per questo non c'è ragione di ricominciare a somministrargli una cura questa volta, ma ovviamente lo manteniamo sotto stretta osservazione, ed essendo positivo continua le procedure di stretto isolamento". Il presidente stesso ha annunciato direttamente dal suo profilo Twitter di essere tornato positivo al Covid. "Succede a una piccola minoranza di persone - ha scritto, rivolgendosi ai cittadini Usa con un confidenziale "folks" (gente) - Non ho sintomi, ma ho intenzione di isolarmi per la sicurezza di tutti coloro che mi circondano. Sono ancora al lavoro e tornerò presto in pista", conclude il "tweet" del capo della Casa Bianca.

Usa: Pelosi annuncia itinerario tour in Asia, Taiwan non c'è

Nel frattempo c'è grande tensione tra Stati Uniti e Cina per il possibile viaggio di Nancy Pelosi a Taiwan. L'ufficio della speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, ha pubblicato il programma e l'itinerario del suo tour in Asia, dove non si fa menzione di Taiwan, la potenziale tappa su cui si erano rincorse indiscrezioni mai confermate ufficialmente ma che erano bastate a suscitare l'irritazione della Cina. Secondo il comunicato stampa diffuso, la missione prevede: Singapore, Malesia, Corea del Sud e Giappone.

Alla sua partenza ieri, il volo su cui viaggia la presidente della Camera e la delegazione è stato seguito da migliaia di utenti sui siti di tracciamento aereo, fino a che, dopo una sosta alle Hawai, non è stato più possibile monitorarne gli spostamenti. "Dopo una sosta per il rifornimento alle Hawaii, abbiamo avuto un briefing dalla dirigenza dell'United States Indo-Pacific Command" - il comando responsabile per l'area dell'Oceano Pacifico e gran parte dell'Oceano Indiano - nonché di una visita al Pearl Harbor Memorial e alla nave da battaglia USS Arizona". La delegazione del Congresso ha poi reso omaggio ai caduti "nel brutale attacco a Pearl Harbor", ha riferito Pelosi. "Il viaggio si concentrera' sulla sicurezza reciproca, il partenariato economico e la governance democratica nella regione indo-pacifica", si legge nella nota. La speaker della Camera ha annunciato che la delegazione "terra' riunioni ad alto livello per discutere di come promuovere ulteriormente i nostri interessi e valori condivisi, tra cui pace e sicurezza, crescita economica e commercio, pandemia, clima crisi, diritti umani e governance democratica".

"Sotto la forte guida del presidente Biden, l'America è intenzionata a un impegno strategico nella regione, comprendendo che un Indo-Pacifico libero e fiorente e' fondamentale per la prosperità nella nostra nazione e di tutto il mondo", ha ricordato la presidente della Camera.