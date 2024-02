Biden e il "buon sesso" con la moglie. Joe le prova tutte, Jill non gradisce

Usa, Biden e la battuta sul "buon sesso" per recuperare qualche voto. Ma...

Le presidenziali degli Stati Uniti si avvicinano sempre di più e Joe Biden non vuole dare ulteriori vantaggi a quello che ormai sarà con ogni probabilità il suo sfidante: Donald Trump. Le primarie dei Repubblicani, infatti, lasciano poco spazio alle interpretazioni. Semplicemente non c'è partita, Trump ha battuto la sua rivale Nikki Haley anche in South Carolina con il 60% delle preferenze e ormai solo qualche sentenza dei giudici potrebbe impedirgli di ricandidarsi per la Casa Bianca. Biden tutto questo lo sa e vede inoltre che i sondaggi lo danno come sfavorito. Per questo le sta provando tutte. Ma l'ultima trovata rischia di trasformarsi nel più classico degli autogol e l'ennesima gaffe potrebbe costargli la poltrona di presidente.

Il desiderio del presidente degli Stati Uniti, infatti, - si legge su Repubblica - di offrire un’immagine più giovanile di sé stesso lo ha portato a spingersi un po' troppo e a far infuriare sua moglie, nonché la first lady Jill. Il capo della Casa Bianca avrebbe scherzato con i suoi consiglieri, rivelando qual è il segreto del suo matrimonio con la moglie, che dura da 47 anni: è fare un "buon sesso". Ma la prima a non aver per niente gradito le esternazioni del marito è stata proprio la moglie Jill. Ora, oltre che dal suo elettorato dei democratici, Biden rischia di doversi far perdonare anche dalla sua dolce metà. I guai per il presidente adesso si estendono anche alla vita privata, questa nuova gaffe può costargli anche il rapporto con Jill.