Usa 2024, Trump vince anche in South Carolina. Ma Haley non molla

Trump conquista anche il South Carolina, ma Haley non molla

Con lo spoglio dei voti al 94%, Donald Trump conquista il 60,1% delle preferenze vincendo le primarie gop del South Carolina. L'ex governatrice dello Stato ed ex ambasciatrice all'Onu Nikky Haley si ferma al 39,2%. I dati ufficiali confermano quello che Cnn prima e poi altri media di peso avevano previsto con i loro sondaggi a urne appena chiuse. L'ex presidente ha lasciato indietro la donna che lui stesso aveva nominato come rappresentante permanente degli Stati uniti alle Nazioni unite.

“I risultati sono ancora migliori di quelli che avevamo dato in anticipo. Non c’è mai stato uno spirito come questo”, esulta Trump, commentando 'a caldo' le proiezioni nella sede del comitato elettorale a Columbia.

"Non ho mai visto il partito repubblicano così unito come ora - aggiunge, ringraziando il suo staff e i suoi supporter - potete festeggiare per 15 minuti, poi si torna a lavorare". Poi l'affondo sul presidente in carica. "Saremo qui il 5 novembre e guarderemo Joe Biden negli occhi e diremo 'Joe sei licenziato, esci'", dice, sottolineando che Biden "sta distruggendo" il Paese. Durante il suo discorso, Trump non menziona mai la sua rivale.

Che da Charleston, dove ha il suo comitato, attende ancora un po' per parlare. Poi, davanti a un nutrito numero di supporter che le mostrano calore con applausi e incoraggiamenti, subito si congratula con il vincitore. E rassicura che non mollerà. "I giovani, i miei figli, sanno bene quanto sia grave la situazione. Meritano di più, meritano di meglio. Io continuerò a lottare per loro e per voi - promette Haley - dall'inizio di questa campagna sono stata chiara. Io voglio salvare gli Stati Uniti d'America. Vorrei che ci ricordassimo cosa significa essere americani. Noi crediamo gli uni negli altri, noi crediamo nel destino di questo Paese. Noi dobbiamo assumere una nuova leadership più che mai rispetto al passato. La fermata di oggi non rappresenta la fine del nostro viaggio. Continuerò a lavorare alacremente. Non ci rilasseremo fino a quando non otteremo la vittoria".

Per Haley, "Trump non può battere Biden". "Ho detto all'inizio di questa settimana che non importa quello che succede nel South Carolina, che avrei continuato a correre. Sono una donna di parola. Non sto rinunciando a questa lotta quando la maggioranza degli americani disapprova sia Donald Trump che Joe Biden", ribadisce.