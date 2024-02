Navalny, moglie e figlia da Biden. Il Cremlino: "Non aspettavano altro..."

Morte Navalny, Medvedev attacca la moglie: "Guarda come sorride da Biden"

Joe Biden ha incontrato a San Francisco la vedova e la figlia di Alexei Navalny. A riferirlo è una nota della Casa Bianca. Il presidente USA ha incontrato Yulia e Dasha Navalnaya "per esprimere le sue più sentite condoglianze per la loro terribile perdita". Biden "ha espresso la sua ammirazione per lo straordinario coraggio di Navalny nella lotta contro la corruzione e per una Russia libera e democratica". La morte di Navalny ha provocato la reazione del "delfino" di Putin Medvedev. Il braccio destro dello Zar ha commentato due fatti chiavi degli ultimi giorni, la morte del dissidente in carcere e quella del soldato russo disertore.

Non ha usato mezze parole. "Un cane fa la fine di un cane", è il commento gelido sul militare Kuzimonov trovato morto in Spagna e crivellato di colpi. Quanto a Navalny, archiviata la morte del più spavaldo oppositore del Cremlino, ora le "attenzioni" sono tutte per la vedova, Yulia Navalnaya, che ha proclamato di voler onorare la memoria del defunto marito proseguendone lei stessa il lavoro. "Guardate la faccia sorridente, felice, della vedova di Navalny. Pare che non aspettasse altro da anni per lanciare alla grande la sua carriera politica. Come infatti ha già detto. Tutto molto triste", è l’affondo di Medvedev nell’intervista ad un'emittente russa.

"Registreremo ogni sua parola, non ne dimenticheremo nessuna, e poi lo faremo rispondere di ognuna", ha scritto su X la portavoce del team Navalny, Kira Yarmysh, postando l’estratto video della dichiarazione. Diversa la reazione dell’interessata, però: "Perché mi difendete da Medvedev? È uno spreco", ha replicato sempre via X Yulia Navalnaya. "Vi propongono appositamente una persona che non conta niente perché voi vi sfoghiate su di lui. Scrivete che Putin ha ucciso Alexei. Scrivetelo ogni giorno finché avrete le forze".