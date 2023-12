Botta e risposta Putin-Zelensky: "Abbiamo l'iniziativa". "Grande vittoria"

Zelensky: "Tutti possono apprezzare che la flotta russa e' stata privata del suo dominio quasi totale nel Mar Nero ucraino"

Le truppe russe "hanno l'iniziativa" in Ucraina e fanno ciò che ritengono necessario fare. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin in una riunione con il ministro della Difesa Serghei Shoigu e i principali comandanti militari. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. In Ucraina, ha aggiunto Putin, si è "infranto il mito dell'invulnerabilità degli armamenti occidentali".

Ucraina: Zelensky, grande vittoria contro Mosca nel Mar Nero - Il presidente Volodymyr Zelensky ha rivendicato "una grande vittoria" dell'Ucraina contro la Russia nel Mar Nero, dove le forze di Kiev hanno lanciato attacchi con successo contro navi da guerra russe e hanno assicurato le rotte commerciali marittime. "Tutti possono apprezzare che la flotta russa e' stata privata del suo dominio quasi totale nel Mar Nero ucraino", ha affermato.