Brexit, fumata bianca Ue-Regno Unito. Von der Leyen: "Voltiamo pagina"

Brexit: Johnson posta foto con pollici alzati, "Accordo fatto"

Il premier britannico Boris Johnson ha celebrato il raggiungimento di un accordo con l'Ue per il post-Brexit postando su Twitter una foto con entrambi i pollici alzati. "L'accordo e' fatto" e' il commento che segue

Brexit: von der Leyen, e' il momento di voltare pagina

"E' il momento di voltare pagina e guardare al futuro. Il Regno Unito sara' un Paese terzo, anche se un partner affidabile": lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante la conferenza stampa sui negoziati con il Regno Unito. "Questa e' la fine di un lungo viaggio", ha aggiunto.

Brexit: von der Leyen, accordo equilibrato

"Abbiamo finalmente trovato un accordo, e' buono, equilibrato e la cosa piu' responsabile da fare per entrambe le parti": le parole del presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel corso di una conferenza stampa congiunta con il capo negoziatore Ue Michel Barnier.

Brexit: von der Leyen,standard e regole Ue saranno rispettati

"Possiamo finalmente mettere la Brexit alle nostre spalle": lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante la conferenza stampa sui negoziati con il Regno Unito. Nel mercato unico "Le regole e gli standard Ue saranno rispettati", ha assicurato la presidente.

Brexit: Barnier, dall'1 gennaio ci saranno veri cambiamenti

"L'orologio si e' fermato, oggi e' una giornata di sollievo ma anche di tristezza. Malgrado questo accordo ci saranno veri cambiamenti dal primo gennaio per molti cittadini e molte imprese, e cio' e' la conseguenza della Brexit", ha spiegato il capo negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier.

Brexit: Barnier, sollievo ma anche tristezza

"Questo processo ha riguardato molti cittadini, imprese, portatori di interesse e giornalisti, che io ringrazio. Oggi e' un giorno di sollievo, ma anche di tristezza. Il Regno Unito ha scelto di lasciare l'Unione europea e il mercato unico: lo ha detto il capo-negoziatore Ue sulla Brexit Michel Barnier durante la conferenza stampa sulle trattative con il Regno Unito. "Nonostante l'accordo, dal primo gennaio ci saranno importanti cambiamenti", ha sottolineato Barnier.

Brexit: Londra, maggior accordo bilaterale mai siglato

L'accordo bilaterale siglato da Unione Europea e Gran Bretagna e' il "maggiore mai segnato da entrambe le parti, coprendo scambi per un valore pari a 668 miliardi di sterline nel 2019". Lo si legge in un comunicato di Downing Street.

Brexit: Londra, intesa protegge mercato interno e Nord Irlanda

"Abbiamo realizzato questo ottimo accordo per l'intero Regno Unito in tempi record e in condizioni estremamente difficili, il che protegge l'integrita' del nostro mercato interno e la posizione dell'Irlanda del Nord al suo interno". Lo ha sottolineato il governo britannico in una dichiarazione, alla luce della raggiunta intesa con l'Ue per il dopo-Brexit. "Abbiamo portato a termine la Brexit e ora possiamo sfruttare appieno le fantastiche opportunita' a nostra disposizione come nazione commerciale indipendente, stringendo accordi con altri partner in tutto il mondo".

Brexit: governo Gb, ripreso controllo soldi, leggi e confini

"Abbiamo ripreso il controllo dei nostri soldi, confini, leggi, commerci e della pesca nelle nostre acque territoriali". Cosi' il governo britannico dopo l'annuncio dell'accordo raggiunto con l'Ue per il post-Brexit. "L'intesa e' una notizia fantastica per famiglie e aziende in tutto il Paese", si legge nella nota di Londra. "L'accordo garantisce che non siamo piu' nell'orbita lunare dell'Ue, non siamo vincolati dalle sue regole, non c'e' alcun ruolo per la Corte di giustizia europea e tutte le nostre linee rosse chiave sul ritorno della sovranita' sono state raggiunte".