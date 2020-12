Brexit, Spagna e Regno Unito negoziano su Gibilterra per evitare confine duro

Corsa contro il tempo tra Spagna e Regno Unito per arrivare a un accordo su Gibilterra ed evitare un "confine duro" dal 1 gennaio, che renderebbe difficile per le persone muoversi attraverso l'enclave britannica e minaccerebbe l'economia locale . "Fino all'ultimo momento cercheremo questo accordo", che deve essere firmato da Londra e Madrid e alla cui negoziazione partecipa anche il governo di Gibilterra, ha detto il ministro degli Esteri spagnolo, Arancha González Laya. Domenica, l'amministratore delegato di Gibilterra, Fabian Picardo, si era dichiarato "ottimista".

Il Regno Unito e la Spagna hanno tempo fino al 31 dicembre per negoziare un accordo specifico parallelamente a quello firmato giovedì scorso tra Bruxelles e Londra. Questo disciplinerà il rapporto commerciale tra le due parti dal 1 gennaio. González Laya ha quindi avvertito che, se non ci fosse un patto sull'enclave, il Regno Unito troverebbe lì il suo confine "più duro" dopo la Brexit, con tutto ciò che implicherebbe incertezza, "controlli" e "difficoltà" per i cittadini.

Ciò che è garantito per il momento, che esista o meno un accordo 'ad hoc', è la libera circolazione delle migliaia di lavoratori che quotidianamente attraversano il confine terrestre dalla vicina Spagna. Il governo di Gibilterra ha istituito un registro per questi lavoratori, che potranno continuare ad attraversare il confine con il loro documento di identità. Attualmente sono più di 8.500 i lavoratori che si sono già registrati.