Brexit, ultima chance per un accordo. Rischio nulla di fatto

Riprendono oggi i negoziati per garantire un accordo commerciale post-Brexit tra il Regno Unito. Il capo negoziatore britannico, David Frost, incontrerà a Bruxelles il suo omologo europeo Michel Barnier per cercare di colmare le "differenze significative" emerse anche ieri dopo la telefonata tra Boris Johnson e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "E' l'ultimo tentativo", ha ammesso una fonte britannica alla Bbc. "Spesso l'ora più buia arriva appena prima dell'alba", ha auspicato una fonte del governo di Londra.

Brexit: Francia ribadisce, no ad accordo a qualsiasi costo

Il sottosegretario francese agli Affari europei, Clement Beaune, ha ribadito che la Francia non accetterà un accordo a qualsiasi costo con Londra sulle future relazioni con l'Ue dopo la Brexit. "Se si arriverà ad un accordo, lo valuteremo. Se non corrisponderà ai nostri interessi, in particolare a per i pescatori, la Francia, come qualsiasi altro Stato membro, potrà porre un veto", ha detto Beaune in un'intervista al settimanale Le Journal du Dimanche.