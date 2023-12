Chi è l’autore della sparatoria all’Università di Praga David Kozak. Ritratto

Praga, sparatoria in un'università. Ecco chi è il killer, lo studente David Kozak

Si chiamava David Kozak e aveva 24 anni l'autore della sparatoria verificatasi oggi nella Facoltà di Lettere dell'Università Carolina di Praga, in cui sono rimaste uccise 15 persone e almeno altre 24 ferite.

È quanto ha reso noto la polizia ceca, sottolineando che l'attentatore, che è stato ucciso, era un ex studente della facoltà attaccata. Si era laureato in studi storico-europei e ha poi conseguito un master in storia, concentrandosi sulla storia della Polonia.

David Kozak



Tra gli studenti della Facoltà di Filosofia sui social network è circolata la notizia che oggi l'assassino avesse ucciso suo padre. Monika Nováková, portavoce del Servizio di soccorso della Boemia centrale, ha confermato che intorno alle 13 i soccorritori sono intervenuti a Hostoun vicino a Kladno per un uomo morto e sul posto è stato chiamato il medico legale, sottolinea sempre il quotidiano ceco. I media locali sottolineano anche che su un canale Telegram creato pochi giorni prima della sparatoria di stasera, l'aggressore dell'Università di Praga avrebbe spiegato che era stufo della vita, che tutti lo odiavano e che lui odiava tutti.

"Tutti mi odiavano, mi odiano e continueranno a odiarmi", scriveva ancora Kozak su Telegram sostenendo che il sentimento era "reciproco". "È una giornata di merda, è una vita di merda", è uno degli ultimi messaggi, scritto il 12 dicembre. Ed ancora il 13 dicembre: "Bevo il tè e vorrei spararmi".

Il 24enne avrebbe chiaramente indicato di voler effettuare una sparatoria di massa ispirandosi ad Alina Afanaskina, una ragazza di 14 anni che ha ucciso una persona in una scuola in Russia il 7 dicembre 2023. "Non ha ucciso abbastanza persone, cercherò di risolvere la cosa", avrebbe scritto Kozak.