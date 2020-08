Cina, canadese condannato a morte per droga: è scontro Ottawa-Pechino

Un canadese è stato condannato a morte per droga dal tribunale cinese di Guangzhou e tutte le sue proprietà sono state confiscate. La sentenza rischia di acuire le tensioni tra Pechino e Ottawa, i cui rapporti sono già tesi dopo l'arresto a Vancouver nel dicembre 2018 della direttrice finanziaria della Huawei, Meng Wanzhou, e il processo in Cina per spionaggio a due canadesi, l'analista ed ex diplomatico Michael Kovrig e l'uomo d'affari Michael Spavor.