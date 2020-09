Cina-India, torna la tensione al confine: colpi di avvertimento

La Cina accusa i soldati indiani di avere varcato il confine tra i due Paesi e di avere sparato colpi di avvertimento in aria durante un episodio di tensione in un'area sul confine himalayano tra i due Paesi asiatici. I soldati cinesi, riferisce il portavoce del Comando Occidentale dell'Esercito di Liberazione Popolare cinese, Zhang Shuili, senza scendere nel dettaglio, "sono stati costretti a intraprendere contromisure corrispondenti per stabilizzare la situazione". La Cina, ha proseguito il portavoce, chiede all'India di "interrompere le azioni pericolose" e ritirare i soldati.

Le tensioni sulle questioni di confine tra Cina e India sono riprese a giugno scorso, dopo il piu' duro scontro tra i soldati dei due Paesi asiatici dagli anni Settanta, avvenuto nella valle di Galwan e nel quale sono morti venti soldati indiani, mentre non si hanno cifre ufficiale di eventuali vittime da parte cinese. Il riemergere della decennale disputa ha deteriorato i rapporti tra i due Paesi dotati dell'arma atomica e la tensione e' tornata a salire nelle scorse ore: ieri l'India ha avvertito la Cina riguardo alle notizie di cinque indiani sequestrati da membri dell'Esercito di Liberazione Popolare in un'area di confine.

L'India respinge le accuse della Cina nell'ultimo episodio di tensione sul confine himalayano tra i soldati dei due Paesi asiatici, e accusa invece l'Esercito di Liberazione Popolare cinese di avere avuto un comportamento aggressivo. "L'esercito indiano ha esercitato grande moderazione e si e' comportato in modo maturo e responsabile", si legge in una nota dell'esercito di New Delhi ripresa dai media indiani, nella quale vengono, invece, accusati i soldati cinesi di avere messo in atto "azioni provocatorie" e di avere condotto manovre aggressive. Nelle scorse ore, un portavoce dell'Elp aveva accusato i soldati indiani di avere varcato la linea di confine con la Cina e di avere sparato in aria colpi di avvertimento in una zona di confine tra i due Paesi, aggiungendo che i soldati cinesi sono stati costretti a intraprendere "contromisure". In nessuna fase, prosegue la nota di New Delhi, l'esercito indiano "ha violato la Line of Actual Control", che funge da confine tra i due Paesi, "o ha fatto ricorso a mezzi aggressivi, inclusi gli spari".