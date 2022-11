Cina, proteste anti Covid senza precedenti. Ma Xi raddoppia il controllo

Che cosa significano le proteste in Cina per Xi Jinping e il Partito comunista

Chi pensa che in Cina non ci siano mai proteste si sbaglia. Ma questa volta c'è qualcosa di diverso. Stavolta le proteste sono diffuse in diverse città e l'insoddisfazione non si scarica un'azienda come nel caso della Foxconn o di un funzionario locale. No, stavolta l'insoddisfazione arriva fino al governo centrale e al presidente Xi Jinping. Anche se la realtà pare proprio che la componente delle proteste che chiede un "regime change" è non così diffusa.

Cantare come hanno fatto tanti manifestanti in diverse città l'inno della Repubblica Popolare Cinese o quello comunista dell'Internazionale segnala che chi protesta vuole mostrare la sua lealtà a paese e Partito. Però allo stesso Partito viene chiesto di cambiare. Di voltare pagina, quantomeno sul fronte della strategia zero Covid. L'incendio nell'appartamento di Urumqi, capoluogo della regione autonoma dello Xinjiang, è stato l'ultimo e più drammatico episodio di una serie di vicende che hanno esasperato molti cittadini cinesi.

Secondo alcune testimonianze le persone sarebbero rimaste bloccate dentro l'edificio anche a causa delle restrizioni anti Covid in vigore in quel momento a Urumqi. Ed è stato questo dramma il fattore scatenante di una serie di veglie in memoria delle vittime organizzate in diverse città. Veglie che si sono poi trasformate in molti casi in vere e proprie proteste. A Shanghai e non solo c'è stato chi ha chiesto le dimissioni dello stesso Xi. Più diffusa la richiesta di "libertà" al posto delle mascherine.

Come non accadeva da decenni, perlomeno con tale portata e insoddisfazione verso il governo centrale, i cinesi hanno riempito le strade di diverse città. In maniera pacifica, soprattutto a Pechino, dove in tanti si sono presentati con dei fogli di carta A4 bianchi, segno di dissenso senza però slogan che potrebbero essere punibili con l'arresto o, come accaduto a Hong Kong negli anni scorsi, ai sensi della legge di sicurezza nazionale.

A riempire le manifestazioni tanti giovani e anche diverse donne, talvolta con un nastro nero sulla bocca come mostrato da alcuni video diffusi sui social. In molte città sono scattati gli arresti, dopo una prima fase di attesa da parte della polizia. E nella giornata di lunedì tante testimonianze riportano di persone fermate per strada con cellulari perquisiti e cancellazione di foto delle proteste.