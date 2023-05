Cina-Russia, Xi Jinping: "Collaborazione con Mosca verso un nuovo livello"

Cina-Russia, incontro a Pechino tra Xi Jinping e Mikhail Mishustin: "Collaborazione verso un nuovo livello"

La Cina intende continuare la cooperazione con la Russia per "un fermo sostegno reciproco riguardo gli interessi fondamentali di entrambe le parti". Lo ha affermato il presidente cinese Xi Jinping nel corso di un incontro a Pechino con il primo ministro russo Mikhail Mishustin. In particolare, il Dragone ha detto di ritenere "necessario continuare ad espandere gli scambi interpersonali e culturali. Consolidare e sviluppare bene le relazioni non è solo l'aspirazione dei popoli, ma anche la tendenza dei tempi".

Mishustin, a sua volta, ha dichiarato che le relazioni tra i due Paesi "sono a un livello senza precedenti" e "sono caratterizzate dal rispetto degli interessi reciproci e dal desiderio di rispondere congiuntamente alle sfide". Non a caso, a margine del vertice tra i due, il leader cinese ha chiesto al funzionario russo di portare i saluti al “mio buon amico Vladimir Putin”.

In particolare, ha aggiunto Xi Jinping, Cina e Russia devono "continuare a sfruttare il potenziale, migliorare il livello di cooperazione economica, commerciale e di investimento, rafforzare i sistemi e i meccanismi di cooperazione bilaterale, consolidare ed espandere i fondamenti della cooperazione in materia di energia e connettività per creare nuovi punti di crescita". "Il nostro Paese - ricorda Mishustin - è il principale fornitore di petrolio alla Cina. Le esportazioni di gas naturale e liquefatto, così come il carbone, sono in costante aumento". Nel 2022, infatti, gli scambi commerciali tra la Cina e la Russia sono quasi raddoppiati.