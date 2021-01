Cina, Twitter blocca profilo dell'ambasciata in Usa per un testo sugli uiguri

Twitter ha bloccato l'account dell'ambasciata cinese degli Stati Uniti in seguito a un messaggio postato su quel profilo in cui si difende la politica di Pechino nello Xinjiang, la regione al confine con Mongolia e Kazakistan in cui vive la minoranza degli Uiguri. Secondo quanto riferisce l'agenzia Reuters, il social network dei "cinguettii" ritiene che il testo in questione, in cui si diceva che le donne uiguri non erano più macchine per la produzione di bambini, fosse in contrasto con le politiche di Twitter sui contenuti. Il tweet è stato rimosso e sostituito da un'etichetta in cui si spiega che non è più disponibile.