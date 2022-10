Xi ter e imprese italiane: "Cina? Non si può farne a meno ma deve riaprirsi"

Il tema della sicurezza è stato fortemente sentito in questo Congresso, sia che si parli di sicurezza esterna sia che si tratti di sicurezza interna. I difficili equilibri geopolitici e le difficoltà che stanno rallentando il Paese vengono percepite come elementi di disarmonia e minaccia alla sicurezza, considerata un bene fondamentale per il Paese, che deve essere difeso da minacce esterne o comunque da scossoni o shock. Fa riflettere il fatto che in questo XX Congresso i termini più utilizzati siano stati quelli riferibili a questo tema: parole come “problemi”, “rischi”, “sfide” e sempre meno, rispetto al passato, temi legati alla crescita armoniosa o alla pace. Ciò nonostante, non mi preoccuperei perché il focus sulla sicurezza è un processo positivo anche in campo economico. Questa attenzione ha sicuramente dei costi, ma sono virtuosi e non vanno a detrimento dello sviluppo economico.

Quali segnali si possono ricavare per le imprese italiane presenti in Cina o che magari non sono ancora presenti ma vorrebbero entrare sul mercato?