Cisgiordania, raid dell'esercito israeliano a Nablus. Morti 10 palestinesi

Raid dell'esercito israeliano in Cisgiordania: morti 10 palestinesi, più di 100 le persone ferite

L'incursione dell'esercito israeliano è avvenuta a Nablus, nel nord della Cisgiordania: i soldati stavano cercando due uomini sospettati di far parte di una cellula terroristica. Nel raid sono stati uccisi 10 palestinesi e sono rimaste ferite più di 100 persone. Lo ha riferito il Ministero della Salute palestinese. L'operazione è stata effettuata per arrestare in un edificio miliziani palestinesi ritenuti autori di un attacco terroristico in cui a ottobre è stato ucciso un soldato in Samaria.