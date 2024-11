Cnn: "Israele ad alto livello di prontezza per attacco dall'Iran". L'offensiva sarebbe imminente, prima del voto Usa

Guerra, l'Iran potrebbe attaccare Israele prima delle elezioni Usa di martedì. Tensione alle stelle

Se sul fronte diplomatico ci sono tentativi in corso di far scattare una tregua per quanto riguarda la guerra in Libano e a Gaza, sul piano militare si prepara qualcosa di ben diverso, l'Iran avrebbe deciso di rispondere all'attacco di Israele effettuato qualche giorno fa, in cui sono stati colpiti obiettivi militari, in risposta alla pioggia di missili partiti da Teheran contro Tel Aviv dello scorso 1 ottobre. E questo attacco sarebbe imminente, potrebbe avvenire addirittura prima del voto degli Stati Uniti di martedì prossimo. Lo scrive la Cnn citando una fonte militare israeliana, che tuttavia ha aggiunto che stanno "ancora valutando il processo decisionale in Iran" per determinare se e quando avrà luogo una rappresaglia per i raid israeliani contro la Repubblica islamica della scorsa settimana.

Secondo la fonte, i recenti attacchi israeliani alle strutture di produzione missilistica e alla difesa aerea iraniana hanno "creato un dilemma per Teheran", poiché la sua capacità di colpire Israele e difendersi da futuri attacchi israeliani è stata diminuita. Israele è a un "alto livello di preparazione" in attesa di una potenziale risposta dall'Iran agli attacchi aerei del 26 ottobre. Lo ha detto una fonte militare alla Cnn. Non si arresta il rally del petrolio sulle rinnovate tensioni tra l'Iran e Israele con Teheran che ha promesso una risposta "brutale" agli attacchi della scorsa settimana. Il wti schizza a +3% a 71,3 dollari al barile. Il brent allunga +2,7% e si avvicina ai 75 dollari al barile (74,8 il massimo).