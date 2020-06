Corea del Nord: Kim vieta il sesso tra adolescenti. Scoperti "video impuri"

Kim Jong-un è tornato. Il dittatore nordcoreano dopo la decisione di riprendere i test nucleari, usa il pugno duro con gli adolescenti, per loro scatta il divieto di fare sesso. La notizia riportata da due fonti anonime a Radio Free Asia, no profit finanziata dal governo Usa, descrive - riporta La Stampa - come il Comitato centrale abbia notato una crescente «devianza sessuale immorale e sovversiva» tra i teenager e come quindi abbia emanato una direttiva per punire non solo i ragazzi, ma anche gli insegnanti e i genitori che non siano in grado di vigilare sulla loro «buona condotta». La fonte ha spiegato che il provvedimento nasce da un’ispezione sugli studenti delle scuole secondarie della città Sinuiju ad opera dell’organizzazione giovanile del Partito: «Alcuni dei ragazzi e delle ragazze escono con delinquenti, vivono in maniera promiscua e praticano la prostituzione ». L’origine di questo comportamento, prosegue ancora la fonte, sarebbe da rinvenire nel «materiale che si scambiano sui dispositivi mobili ». Colpa della pornografia, quindi. Forse.