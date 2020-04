Coronavirus. A New York la Cattedrale St.John the Divine diventa ospedale

140000 contagi e 5500 morti per lo Stato di New York oggi epicentro di una pandemia che fino ad ora ha fatto registrare quasi 400000 casi e 12829 vittime negli stati Uniti.

Uno stato di guerra a tutti gli effetti. Con una nave ospedale da 1000 posti e 12 sale chirurgiche ancorata nel porto e un ospedale da campo gestito dall’Organizzazione benefica ‘Samaritan Pure’ montato in Central Park. Ma non basta.

Ed allora la chiesa non poteva mancare. Infatti la Cattedrale di St.John the Divine in New York City, è diventata un ospedale da campo. La madre di tutte le chiese della diocesi di New York, sede del vescovo, è pronta ad ospitare, dal prossimo fine settimana, 200 pazienti.

Coronavirus.La Cattedrale St.John the Divine diventa ospedale

Il decano della Cattedrale, reverendo Clifton Daniel III, ha detto che all’interno della navata della chiesa saranno predisposte nove tende mediche. Proprio nell’area dove ogni fine settimana vengono disposte migliaia di sedie riservate ai fedeli per le funzioni.

La cripta della chiesa, al di sotto della navata, sarà riservata al personale medico.

St.John the Divine è considerata una delle cattedrali più larghe al mondo e una delle cinque più grandi in quanto a volume interno.

‘Nel mezzo della pandemia da Coronavirus e con un sistema sanitario ormai al collasso-si legge in un testo ufficiale-St.John ha offerto i suoi spazi per aiutare le esigenze più pressanti. Già nel passato la Cattedrale è stata messa a disposizione ed oggi ci si impegna ancora una volta per questa nuova crisi’.

La Cattedrale è vicina al Mount Sinai Hospital nella città di Mornigside Heights.

‘Non è stato ancora deciso-come conferma Lisa Schubert, vice president e PR di St.John-se le nostre postazioni letto ospiteranno pazienti da Covid-19 o pazienti con altre patologie per alleviare il peso dal Mount Sinai Hospital. Tutto sta succedendo così velocemente che da un giorno all’altro cambia la situazione’.

Per quanto riguarda i ‘Buoni Samaritani’, conosciuti in Italia per avere costruito un ospedale di emergenza a Cremona un mese fa, sono sostenuti da Franklin Graham, figlio di un grande supporter di Donald Trump, l’influente pastore evangelico Billy Graham. Nonostante le loro posizioni dichiaratamente anti musulmani e anti gay ora lavorano a fianco della Cattedrale perchè, come dice il reverendo Daniel, l’emergenza ha riunito tutti sotto un unico obiettivo. ‘Ora siamo tutti steward sul Titanic e dobbiamo fare di tutto per mettere la gente sulle scialuppe di salvataggio’.