Coronavirus, a New York primo giorno senza morti

Tre mesi fa i residenti di New York e tanti americani guardavano con dolore e preoccupazione le fosse comuni dell’Isola del Diavolo e i camion non refrigerati , di fronte alle funerarie stracolme, e pieni di corpi. Ieri, per la prima volta dalla pandemia, la città ha registrato zero morti per il Coronavirus.

E’ stato il sindaco Bill De Blasio a comunicarlo avvertendo però che i contagi sono in aumento soprattutto tra i giovani tra i 20 e i 29 anni.De Blasio ha poi confermato che soltanto 56 persone hanno avuto bisogno di essere ricoverate e solo il 2% dei controllati è risultato positivo.

Il sindaco si è dimostrato ottimista nel confermare questi dati anche se ha detto’ la malattia è ancora lontana dall’essere vinta anche perchè in molti Stati del Paese il trend di contagi è in crescita’.

‘E’ vitale -ha detto il sindaco- indossare sempre le mascherine quando si sta all’interno di qualche locale, ad eccezione della propria casa. Sempre e soprattutto quando non si puo’ avere la distanza sociale di due metri’.

Al momento le età dei contagiati si è abbassata molto.I più toccati al momento sono i giovani tra i 20 e i 29 anni ed in misura minore quelli tra i 30 e 39.

23000 sono state fino ad ora le vittime nella città di New York con 410000 contagi. 3.600000 in tutti gli Stati Uniti e 139000 morti.

Il Governatore dello Stato ,Andrew Cuomo, si è detto convinto che il numero dei positivi probabilmente crescerà in conseguenza della crescita di casi nel resto del Paese ‘la unica domanda-ha detto Cuomo-

è quando succederà. Non è possibile che cresca in tutto il Paese e qui non ritorni’.

In ogni caso le misure di sicurezza sono state prese e adesso è obbligatoria la quarantena per tutti quelli che tornano a Nueva York,New Jersey e Connecticut da una serie di Stati tra i quali la Florida, il Texas,la California,Alabama, Arkansas ,Arizona e Nevada.

La città è adesso nella fase tre con molti piccoli negozi aperti, parrucchieri e spa. I ristoranti all’aperto possono ricevere clienti. Non è ancora permesso mangiare al chiuso. Palestre, teatri, musei e cinema sono ancora chiusi.