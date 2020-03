Coronavirus, anche in Iran caos carceri: liberati 70 mila detenuti

L'Iran concede 'permessi' a circa 70.000 detenuti nel mezzo dell'emergenza coronavirus. La conferma è arrivata dal capo della magistratura, Hojatoleslam Ebrahim Raisi, come riporta l'agenzia iraniana Tasnim che parla di "misure precauzionali" per contenere la diffusione del coronavirus. Raisi ha spiegato che è stata data la priorità ai detenuti con patologie pregresse. Nei giorni scorsi le autorità iraniane avevano confermato il rilascio in via temporanea di 54.000 detenuti dopo il pagamento di una cauzione.