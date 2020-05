Coronavirus, Avianca, le compagnia di bandiera colombiana dichiara fallimento

La Colombia sembra non voler salvare la sua compagnia di bandiera, Avianca, in crisi per Coronavirus, e allora la compagnia dichiara bancarotta negli Stati Uniti per poter sfruttare i vantaggi della legge americana sui fallimenti.

La compagnia aerea di bandiera colombiana, Avianca, è la prima vittima del Coronavirus.

Non sicura dell’aiuto del Governo colombiano ha dichiarato bancarotta al Tribunale di New York appellandosi alla Legge americana che, al Capitolo 11, prevede il salvataggio ma solo dopo una pesante riorganizzazione.

Il Presidente e Ceo della Aerolinea,Anko van der Werff a questo proposito ha dichiarato che’ abbiamo fatto questo passo con l’intenzione di preservare e riorganizzare il business’.

D’altronde la pandemia ha fatto calare il traffico aereomondiale del 90% e, come sostenuto da IATA, l’Associazione Internazionale del Trasporto Aereo, ha ‘fatto perdere qualcosa come 314000 milioni di dollari in incassi ai vettori aerei nel mondo’.

Al Tribunale americano Avianca ha dichiarato un passivo tra i 1000 e i 10000 milioni di dollari.

Avianca Holding ha circa 30 milioni di clienti all’anno e occupa 21000 persone tra diretti e indiretti in America Latina. Più della metà sono in Colombia. L’immagine della Compagnia in Colombia, sia per l’alto costo dei biglietti , sia per il servizio considerato scadente, non gode di buona immagine.

In parallelo alla riorganizzazione imposta dal Tribunale americana Avianca ridurrà i suo operativi in Perù e si concentrerà maggiormente sui suoi mercati di riferimento.

‘Avianca ha una storia di più di 100 anni-ha concluso il Presidente-ed è la seconda compagnia al mondo a raggiungere questo traguardo. Siamo sicuri che usciti da questo processo saremo in grado di ripartire con il piano Avianca 2021 che prevede una miglior struttura finanziaria e una più adeguata flotta’.

E nell’attesa di quanto deciderà il Tribunale le azioni Avianca sono crollate dell’80% in tre mesi a 1,03 dollari per azione.

La prima compagnia aerea ad arrendersi al Coronavirus.