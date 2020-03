Coronavirus, colloquio Putin Conte: la Russia invia aiuti all'Italia

La Russia inviera' specialisti e materiale sanitario in Italia per combattere il coronavirus. Questo il contenuto di una telefonata del Presidente russo Vladimir Putin al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Gli aiuti arriveranno con aerei russi nelle aree piu' colpite dell'Italia. "Putin e Conte - si apprende al Cremlino - hanno discusso delle misure prese dai due Paesi per contrastare l'epidemia. Italia e Russia sono d'accordo nel portare avanti una stretta cooperazione".