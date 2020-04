Coronavirus, Di Maio: "La Nato impari da questa crisi. Alleanza solo se uniti"

Luigi Di Maio torna a parlare di alleanze internazionali durante la ministeriale della Nato, alla quale ha partecipato in videoconferenza: "Quando avremo superato la crisi dovremo trarre le opportune lezioni per rafforzare la resilienza alleata quale componente dell'adattamento della nostra postura di deferenza e difesa". Per il ministro degli Esteri l'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord "potrà assumere un ruolo ancora più centrale in questa crisi se saprà mostrarsi unita e propensa al dialogo con tutta la comunità internazionale, perché quella che stiamo affrontando è una pandemia globale che riguarda tutti".

Sulla Russia

Sulla Russia il ministro ha ribadito la necessità di mantenere "la politica del doppio binario". "Dobbiamo lavorare insieme per la tutela dei nostri militari impegnati all'estero - ha concluso Di Maio -. Rappresentano il nostro orgoglio, rischiano la propria vita per la pace e la loro salute va tutelata con attenzione. La credibilità dell'Alleanza risiede anche nella sua abilità di prendere decisioni e agire concretamente in ogni circostanza".