Coronavirus, il Portogallo regolarizza tutti i migranti: "Così possono curarsi"



Il Coronavirus tiene in apprensione non solo l'Italia ma tutto il Mondo e in questo senso è arrivata un'iniziativa dal Portogallo, nella triste top 20 dei paesi più colpiti con circa 6 mila contagiati. Il governo socialista portoghese di Antonio Costa - si legge su Repubblica - ha deciso di regolarizzare fino al primo luglio tutti i migranti presenti nel Paese (compresi quelli ancora in attesa di risposta alla richiesta di soggiorno) trattandoli come residenti, per consentire a tutti l’accesso ai servizi pubblici durante l’epidemia di coronavirus. In una situazione straordinaria come questa i diritti dei migranti vanno garantiti e le persone non devono essere privati dei diritti di base solo perché in attesa di un documento", ha spiegato Claudia Veloso, la portavoce del Ministero dell’Interno. Basterà certificare di aver fatto la domanda per poter usufruire della sanità pubblica, beneficiare del sistema di welfare domestico, aprire conti bancari e stipulare contratti di affitto. Non è chiaro - prosegue Repubblica - quanti saranno gli stranieri interessati dal provvedimento. Nel 2019 in Portogallo risiedevano 580mila immigrati e solo lo scorso anno hanno ottenuto il diritto di cittadinanza in 135mila. Brasiliani soprattutto, ma anche romeni, ucraini e cinesi.