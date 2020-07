Coronavirus, il vaccino di Moderna promettente e con bassi effetti secondari

‘Molto promettente e con bassi effetti secondari’ sono le indicazioni del vaccino contro il Coronavirus che l’azienda biotecnologica americana Moderna sta sperimentando. Il vaccino ha sviluppato anticorpi in tutte le persone che hanno partecipato alle prove e ha mostrato risultati molto promettenti con bassi effetti secondari.

I risultati sono stati pubblicati sul ‘The New England Journal of Medicine’ e sono stati giudicati come ‘notizie molto buone' dall’epidemiologo della Casa Bianca Anthony Fauci. ‘ Gli anticorpi neutralizzanti sono la più importante protezione contro un’infezione virale, e i dati dello studio, nonostante i numeri abbastanza piccoli, indicano che questo vaccino è capace di creare ottimi livelli di anticorpi neutralizzanti’. La Borsa ha risposto alle notizie con una crescita del 16% delle azioni di Moderna.

‘I risultati sono molto promettenti. Andiamo rapidamente alla fase 2 e 3 con l’obiettivo di avere negli Stati Uniti il vaccino alla fine dell’anno e all’inizio del 2021 per il resto dei Paesi. Siamo molto orgogliosi e motivati di aver l’opportunità di essere i ‘padri’ del primo vaccino contro il Coronavirus’ ha confermato il direttore tecnico di Moderna, Juan Andrès.

I risultati pubblicati hanno confermato che tutte le persone partecipanti ai test hanno sviluppato anticorpi contro la malattia senza effetti secondari. I 45 partecipanti hanno età tra i 18 e i 55 anni.

Moderna è stata la prima compagnia a cominciare gli studi sull’uomo contro il Covid-19. Il Governo ha appoggiato il lavoro dell’impresa con 500 milioni di dollari. 'La fase 1 ha dimostrato che il ARNm-1273-ha sostenuto il Ceo di Moderna,Tal Zanks-provoca una risposta immune a tutti i livelli di dosaggio’.

Nella nuova fase, quella del 27 luglio, parteciperanno 30000 persone distribuite in 90 distinte città americane. Un cinquanta per cento dei partecipanti riceveranno il vaccino e il restante 50% con un placebo.

Moderna ha confermato di essere già in grado di produrre 500 milioni di dosi all’anno.