Coronavirus, in Kazakistan positivo ex presidente Nazarbayev

L'ex presidente kazako Nursultan Nazarbayev è risultato positivo al coronavirus. Lo ha riferito il suo ufficio. Nazarbayev ha lasciato la presidenza lo scoro anno, dopo quasi tre decenni alla guida del Paese. "Non c'è motivo di allarme", ha affermato l'ufficio di Nazarbayev in un comunicato, riferendo che l'ex presidente "è attualmente in autoisolamento".

Nazarbayev, 79 anni, ancora dispone di un vasto potere nella repubblica centroasiatica, che ha guidato fino dai giorni dell'indipendenza dall'Unione sovietica. Il suo successore, il diplomatico di carriera Kassym-Jomart Tokayev, è entrato in carica lo scorso anno. Nazarbayev è ancora presidente del Consiglio di Sicurezza del Kazakistan e mantiene la sua influenza sugli apparati statali. La capitale del Paese lo scorso anno è stata ribattezzata Nur-Sultan in suo onore.